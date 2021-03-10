THY'den HEPA filtresi açıklaması

THY uçaklarında kullanılmaya başlanan HEPA filtreler sayesinde kabin içinde hastane standartlarında korunma sağlandığı bildirildi.



THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, hastane standartlarındaki HEPA filtrelerin kabin içindeki hava partiküllerini yüzde 99 arındırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor. HEPA filtrelerin her 3 dakikada bir kabin havasını yenilediği ve arındırdığı seyahatlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.

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Uçaklarımızdaki HEPA Filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor!



HEPA Filtrelerin her 3 dakikada bir kabin havasını yenilediği ve arındırdığı seyahatlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz.#TürkHavaYolları #TKExtraCare — Türk Hava Yolları (@TK_TR) March 9, 2021

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