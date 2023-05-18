THY'den gurbetçilere özel kampanya

Haberin Devamı

Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarını ilgilendiren kampanyayı Türk Hava Yolları duyurdu. THY yaptığı açıklamada 18 Mayıs 2023 - 22 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınan biletlerle 18 Mayıs 2023 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye'ye seyahat edilebileceğini açıkladı.

Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa, Lüksemburg İsveç ve Danimarka çıkışlı, Türkiye ve KKTC Ercan Havalimanı varışlı gidiş-dönüş uçuşlar için geçerli olacak kampanyaya en fazla 9 yolcu dahil edilebilecek. Yolcuların soyisimlerinin aynı olması şartı aranmayacak kampanyada yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.