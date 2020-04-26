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Ekonomi
Haber Giriş: 26.04.2020 - 09:46,Son Güncelleme:

THY'den Dünya Pilotlar Günü mesajı

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THY'den Dünya Pilotlar Günü mesajı
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Dünya Pilotlar Günü'ne özel paylaşımda bulundu.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bu yıl gökyüzü onlarsız daha renksiz, daha sessiz. Ama biliyoruz ki bu zor günler geçecek, kaptanlarımız bizi yeniden gökyüzüne taşıyacak, sevdiklerimize güvenle ulaştıracak. Ülkemiz havacılığına katkı sağlayan tüm pilotlarımızın, Dünya Pilotlar Günü Kutlu Olsun" ifadelerinde bulundu.

THYden Dünya Pilotlar Günü mesajı

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