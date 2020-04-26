THY'den Dünya Pilotlar Günü mesajı
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Dünya Pilotlar Günü'ne özel paylaşımda bulundu.
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bu yıl gökyüzü onlarsız daha renksiz, daha sessiz. Ama biliyoruz ki bu zor günler geçecek, kaptanlarımız bizi yeniden gökyüzüne taşıyacak, sevdiklerimize güvenle ulaştıracak. Ülkemiz havacılığına katkı sağlayan tüm pilotlarımızın, Dünya Pilotlar Günü Kutlu Olsun" ifadelerinde bulundu.
Bu yıl gökyüzü onlarsız daha renksiz, daha sessiz. Ama biliyoruz ki bu zor günler geçecek, kaptanlarımız bizi yeniden gökyüzüne taşıyacak, sevdiklerimize güvenle ulaştıracak. Ülkemiz havacılığına katkı sağlayan tüm pilotlarımızın, Dünya Pilotlar Günü Kutlu Olsun. pic.twitter.com/8SRa7OAlK6— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) April 25, 2020
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