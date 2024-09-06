THY'den Doğu Avrupa ülkelerine bilet kampanyası

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THY tarafından yapılan açıklamada, sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 6 - 17 Eylül 2024 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 1 Kasım 2024 – 31 Mart 2025 (Prag, Tallinn, Riga, Kişinev 1 Ekim 2024 – 31 Mart 2025) tarihleri arasında Köstence’ye 109 dolar, Tiflis, Batum, Sofya, Bükreş ve Cluj’a 139 dolar, Budapeşte, Prag, Krakow ve Varna’ya 159 dolar, Kişinev’e 169 dolar, Bakü, Tallinn, Riga ve Vilnius’a 179 dolar, Gence ve Nahcivan’a 189 dolar, Varşova’ya 199 dolardan başlayan fiyatlardan gidiş dönüş bilet alabilecek.