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Ekonomi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) 
Haber Giriş: 15.03.2020 - 12:06,Son Güncelleme:/

THY’den Corona virüs kapsamında Avrupa seferleri açıklaması!

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THY’den Corona virüs kapsamında Avrupa seferleri açıklaması!
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KORONAVİRÜS nedeniyle başta Almanya olmak üzere 9 Avrupa ülkesine gerçekleştirdiği seferleri sadece Türk vatandaşlarının ülkeye gelişlerini sağlamak için sürdüren Türk Hava Yolları (THY), 18 Mart tarihi itibariyle bu seferleri tamamen durduracaklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferlerimizi 18 Mart 2020’den 17 Nisan 2020'ye kadar durdurma kararı almış bulunmaktayız. 14-17 Mart tarihleri arasında bu ülkeler çıkışlı seferlerimizde yalnızca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına hizmet verilecektir. Bu uçuşlarla Türkiye’ye gelen yolcular 14 gün karantina şartıyla ülkeye kabul edilebilecektir" denildi.

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