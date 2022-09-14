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THY'den çalışanlarına ikramiye müjdesi: Ay sonu hesaplara yatacak

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#THY#İkramiye#Türk Hava Yolları
THYden çalışanlarına ikramiye müjdesi: Ay sonu hesaplara yatacak
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 14:02

Türk Hava Yolları (THY) iştirak şirketlerinde ve diğer görevlerde çalışan personellerin ikramiyelerin ay sonunda hesaplara yatacağını açıkladı.

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Havacılık sektörünü derinden etkileyen salgının etkilerinin kısmen devam etmesine rağmen bu yılın ilk altı ayında elde ettiği 11 milyar 375 milyon lira net kâr açıklayan THY, ikramiyelerin ay sonu yatacağını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Başarımızı ailemizle birlikte kutlamaya devam ediyoruz. İştirak şirketlerimizde çalışan şef arkadaşlarımıza 40, diğer görevlerde katkı sağlayan arkadaşlarımıza ise 30 bin TL ikramiye veriyoruz. Ödemeleri ay sonunda hesaplarında olacak. Hayırlı olsun" dedi.

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#THY#İkramiye#Türk Hava Yolları

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