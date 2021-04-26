THY'den 'bilet değişim' açıklaması

THY'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında uygulanacak tam kapanma sürecinde yurt içi uçak bileti olan yolcularımızın seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır. Çağrı merkezimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından sizlere yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleriniz ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir."

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