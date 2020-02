THY'den bilet alacaklar dikkat! Fiyat koruma uygulaması başladı

Türk Hava Yolları (THY) bilet satın alımları işlemleri sırasında özellikle seyahat programı belli olmayan yolcular için fiyatı koru uygulaması başlattı. Fiyat koruması yapan THY yolcusunun, bilet fiyatı belirli süre boyunca aynı kalacak. THY, yolcularının biletleme yaptığında da koruma ile uygun fiyat ile uçabileceği bilgisini paylaştı.



Türk Hava Yolları, 354 (yolcu ve kargo) uçaklık filosu ile 50 yurt içi, 268 uluslararası olmak üzere dünyanın 126 ülkesindeki 318 noktaya uçuyor. Her yıl uçtuğu nokta ve uçak sayısı hızla artan Türk Hava Yolları, yeni bir uygulamayı daha hizmete soktu. THY, bilet alım işlemlerinde özellikle seyahat programı kesinleşmeyenler için fiyatı koru uygulaması başlattı. THY, yeni uygulaması ile ilgili, "Mükemmel bir fiyat yakaladınız ama henüz seyahat programınız kesin değil mi? Hiç sorun değil, Fiyatı koru ile özel fiyatınız için zamanı durdurabilirsiniz. Fiyat koruması yaptığınız anda, bilet fiyatı belirli süre boyunca aynı kalır. Siz de biletleme yaptığınızda avantajlı fiyatlarla uçmanın tadını çıkarırsınız. Üstelik tamamen ücretsiz!" bilgilendirmesini yaptı.



STANDART KORUMA İŞLEMİ



THYnin fiyatı koru uygulamasında standart korumada yolcu uçuşuna kalan süreye bağlı olarak belirli bir tutar karşılığında fiyatı sabitleyebiliyor. Biletleme durumunda ise ödediği tutar iade edilecek



ÜYELİK PROGRAMINDA OLANLARDAN BELİRLENEN SÜRELERDE ÜCRET ALINMAYACAK



THYnin Miles&Smiles Classic Plus, Elite, Elite Plus üyeleri ise uçuşa kalan süreye ve üyelik statülerine bağlı olarak belirlenen süreler boyunca bu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek.



AMERİKA AVANTAJI



Amerika kalkış ve varışlı THY yolcuları, uçuşlarına 7 gün kalana kadar 24 saat boyunca bu hizmetten tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecek.



THY İŞLEMİN NASIL YAPILACAĞINI ŞÖYLE DUYURDU;



Uçak bileti satın alma işlemine başlayın.



Uçuş seçiminizi yaptıktan sonra Fiyatı koru butonunu işaretleyin.



Yolcu bilgilerini doldurun ve fiyat koruma paketlerinden birini seçin.



Kredi kartı bilgilerinizi girin ve hizmet bedelini ödeyin.



Fiyat koruma işleminiz tamamlanınca uçak bileti fiyatınız opsiyon süresi boyunca aynı kalacak.



Fiyat koruma yaptığınız bileti satın almak için kişisel hesabınızdan Rezervasyonlarım bölümüne girin ve işleminizi tamamlayın.



Fiyat koruma paketinizdeki opsiyon süresi dolmadan biletleme işlemlerinizi tamamlamanız gerektiğini unutmayın.