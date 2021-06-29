MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY'den 6 ülkeden gelen uçuşlarla ilgili açıklama
GeriEkonomi THY'den 6 ülkeden gelen uçuşlarla ilgili açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

THY'den 6 ülkeden gelen uçuşlarla ilgili açıklama

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY'den 6 ülkeden gelen uçuşlarla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları (THY), Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan uçuşların devam ettiğini, bu uçuşlar ile gelen yolcuların Türkiye'ye girmeksizin transit olarak uçuşlarına devam edebileceğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan uçuşların devam etmekte olup bu uçuşlarla gelen yolcuların, ülkeye girmeksizin transit olarak seyahatlerine devam edebileceklerini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan uçuşlar devam etmekte olup bu uçuşlar ile gelen yolcular ülkemize girmeksizin transit olarak uçuşlarına devam edebilirler.

14 GÜN KARANTİNA

Başka bir ülkeden gelmekle birlikte son 14 günde Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'da bulunduğu anlaşılan kişilerden ülkemize girişte azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak.

Karantinanın 14. gününün sonunda yapılacak PCR test sonucunun negatif çıkması durumunda karantina tedbiri sonlandırılacak. PCR test sonucu pozitif çıkanlar ise test sonucunun pozitif çıktığı tarihten itibaren izolasyona alınacak ve 14. günün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınmasıyla tedbir sonlandırılacak."

THY Teknik AŞye üs bakım yetkisi
THY Teknik AŞ'ye üs bakım yetkisi
İstanbul Havalimanı ve THYden yeni rekorlar
İstanbul Havalimanı ve THY'den yeni rekorlar
Balkondan düşen THY pilotunun babasından iddialara cevap
Balkondan düşen THY pilotunun babasından iddialara cevap!

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi