MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY'den 23 Nisan’ın 100. yılında özel bir uçuş: TK1920
GeriEkonomi THY'den 23 Nisan’ın 100. yılında özel bir uçuş: TK1920
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 23.04.2020 - 10:06,Son Güncelleme:

THY'den 23 Nisan’ın 100. yılında özel bir uçuş: TK1920

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY'den 23 Nisan’ın 100. yılında özel bir uçuş: TK1920
Abone Olgoogle-news

Türk Hava Yolları 23 Nisan'ın 100'üncü yılına özel olarak TK1920 sefer sayılı uçağıyla Ankara semalarında ay yıldız çizecek uçuş yapıyor.

Türk Hava Yolları, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu sabah 09:00’da özel bir uçuş düzenliyor.

Bayrak Taşıyıcı Havayolu, 23 Nisan 1920 tarihine atfen sefer sayısını TK1920 olarak belirlediği uçuş ile ilgili sosyal medya hesaplarından da teaser içerikleri paylaştı.

Gerçekleştirilecek bu özel sefer, uçuş takip verilerinin yer aldığı canlı hava trafiği sitesi Flightradar24 üzerinden de an be an takip edilebilecek: //air.tk/TK1920

Türk Hava Yolları’nın bu özel uçuşu hakkında hazırlayacağı reklam filmi ise yarın akşam saat tam 19:20’de resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle