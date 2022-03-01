THYâ€™den 225 milyon dolar kÃ¢r

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THY BasÄ±n MÃ¼ÅŸavirliÄŸiâ€™nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, havayolu ÅŸirketi 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸindeki toplam gelirleri, 3,3 Milyar dolar ile 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶nemindeki toplam gelirleri aÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AyrÄ±ca toplam gelirin yÃ¼zde 39unu oluÅŸturan kargo gelirleri sÃ¶z konusu Ã§eyrekte 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 172 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada, "Covid-19 salgÄ±nÄ± kaynaklÄ± krizin talep Ã¼zerinde oluÅŸturduÄŸu tÃ¼m zorluklara raÄŸmen OrtaklÄ±ÄŸÄ±mÄ±z maliyet azaltÄ±cÄ± tedbirler ile toplam gider kalemini 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 12 dÃ¼ÅŸÃ¼rerek net kar elde etmeyi baÅŸardÄ±. Bunun sonucunda OrtaklÄ±ÄŸÄ±n nakit yaratma potansiyeline iÅŸaret eden FAVKÃ–K (Faiz, vergi, amortisman ve kira Ã¶ncesi kar EBITDAR) 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶nemine gÃ¶re yÃ¼zde 39 artÄ±ÅŸ gÃ¶stererek 1.242 milyon dolar ; FAVKÃ–K marjÄ± da 10,3 puan artarak yÃ¼zde 37,5 oldu" denildi.Â

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FÄ°LODA 370 UÃ‡AK BULUNUYOR

2021 yÄ±lÄ± dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyreÄŸinde orta Ã§Ä±kan verilere gÃ¶re THYâ€™nin yolcu kapasitesi 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n aynÄ± dÃ¶neminin yÃ¼zde 84'Ã¼ne ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. SÃ¶z konusu dÃ¶nemde, iÃ§ hatlarda yÃ¼zde 79, dÄ±ÅŸ hatlarda ise yÃ¼zde 69 doluluk oranÄ± ile toplam 13,7 milyon yolcu taÅŸÄ±dÄ±. DÃ¼nyanÄ±n en genÃ§ ve modern uÃ§ak filosuna sahip olan havayolu ÅŸirketi aralÄ±k sonu itibarÄ±yla 246'sÄ± dar gÃ¶vde, 104'Ã¼ geniÅŸ gÃ¶vde ve 20'si kargo uÃ§aÄŸÄ± olmak Ã¼zere toplam 370 bulunuyor.

EN BÃœYÃœK 5'Ä°NCÄ° HAVA KARGO TAÅžIMACISI OLDU

SalgÄ±n sÃ¼recinde kargo taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n katkÄ±sÄ± ile kriz dÃ¶nemini fÄ±rsata Ã§eviren havayolu ÅŸirketi filosundaki geniÅŸ gÃ¶vde yolcu uÃ§aklarÄ±nÄ± da Turkish Cargo'nun hizmetine aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±. 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n verilerine gÃ¶re hava kargo ÅŸirketi kargo pazarÄ±nda entegratÃ¶rler hariÃ§ dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 5nci hava kargo taÅŸÄ±yÄ±cÄ±sÄ± oldu.