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THY'de seferler iptal edildi

Güncelleme Tarihi:

#THY#Yahya Üstün#Biletleme
THYde seferler iptal edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2023 17:40

Türk Hava Yolları'nın network altyapısında oluşan sorundan dolayı biletleme ve rezervasyonlarda gecikme yaşanıyor. Öte yandan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

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Türk Hava Yolları, network alt yapısında sorun nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Network altyapısında yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun giderilmesi ve yolcularımızın mağdur olmaması adına gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu aksaklık için özür dileriz. 30 dk sonra sizlere durum hakkında bilgi vereceğiz" dedi.

SEFERLER İPTALDİ

Öte yandan THY Basın Müşaviri Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İstanbul çıkışlı 19.00 - 22.00 arası Türk Hava Yolları tüm seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

 

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#THY#Yahya Üstün#Biletleme

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