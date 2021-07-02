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HaberlerEkonomi HaberleriTHY'de 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiası yalanlandı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.07.2021 - 03:15 | Son Güncelleme:

THY'de 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiası yalanlandı

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THY'de 2 bin 500 personelin işten çıkarıldığı iddiası yalanlandı

Türk Hava Yolları (THY) tarafından, bazı basın organlarında yer alan "THY'de, işten çıkarma yasağının sona ermesiyle yaklaşık 2 bin 500 kabin ve kokpit çalışanının işine son verildi" haberleri yalanlandı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde hem şirketimizi hem de çalışma arkadaşlarımızın istihdamını korumak amacıyla Türk Hava Yolları A.O. ve yetkili sendika arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokolü kabul etmeyen 24 çalışanın iş akdi 1 Temmuz itibarıyla sonlandırılmıştır." ifadelerini kullandı.

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