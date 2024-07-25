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THY yuan ile finansman gerçekleştirdi

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#Türk Hava Yolları#THY#Çin
THY yuan ile finansman gerçekleştirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 07:00

Türk Hava Yolları (THY), Çin Halk Cumhuriyeti dışında Çin yuanı döviz cinsi ile uçak finansmanı gerçekleştiren ilk havayolu şirketi oldu.

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THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamaya göre mayıs ve temmuz aylarında THY’nin filosuna katılan üç Airbus A350 tipi uçak, AVIC International Leasing ve CCB Financial Leasing tarafından Çin Yuanı cinsinden finanse edildi.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, söz konusu finansman yönteminin bir ilk olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

İŞBİRLİĞİNİN GÖSTERGESİ

THY olarak uçak finansmanı alanında imza attığımız başarılara bir yenisini daha ekleyerek, Çin dışında ilk kez Çin Yuanı para birimiyle uçak finansmanı yapan havayolu olduk. Halihazırda dört ayrı para birimi kullanılan finansman işlemlerine beşinci para birimini de ekleyerek, kur riskinden korunma stratejilerimizi desteklemenin yanı sıra ortaklığımızın finansman maliyetlerini en düşük seviyelerde tutmayı hedefliyoruz. Çinli iş ortaklarımızın daha önce Çin dışında yapılmamış olan bu işleme gösterdiği ilgi ve inanç, kurumlararası güvenin ve ülkeler arası işbirliğinin de bir göstergesidir. Yenilikçi finansmanlara gelecekte de yenilerini katarak, piyasada öncü olmaya devam etmeyi hedefliyoruz.”

 

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#Türk Hava Yolları#THY#Çin

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