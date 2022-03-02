THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Bolat: Ukrayna krizi THY’yi etkilemez

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RUSYA’nın Ukrayna’yı işgali ile başlayan gerilimi değerlendiren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat “Umarım bu kriz çok fazla uzamaz ve barış hakim olur. Rusya ve Ukrayna bizim operasyonlarımız içinde yüzde 2-3 paya sahip. Kargoda daha az. O yüzden büyük çaplı etkilenmemiz söz konusu değil” dedi.

Geçen ay, milli bayrak taşıyıcı havayolu şirketi THY’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlenen Prof. Dr. Ahmet Bolat ekonomi basını ile bir araya gelerek şirketin 2021 yılı mali sonuçlarını değerlendirdi.

YÜZDE 172 ARTTI

Global havacılık sektörü, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği bir yıldan uzun bir süreyi geride bıraktı. Türk Hava Yolları, COVID-19 salgını kaynaklı krizin etkilerine rağmen 2021 yılının dördüncü çeyreğini 619 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 225 milyon dolar net kâr ile tamamladı.

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THY’nin 2021 yılının dördüncü çeyreğindeki toplam gelirleri, 3.3 milyar dolar ile 2019 yılının aynı dönemindeki toplam gelirlerini aştı. Toplam gelirin yüzde 39’unu oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 172 artış gösterdi.

Yolcu kapasitesinin 2019’un aynı döneminin yüzde 84’üne ulaştığı 2021’in 4. çeyreğinde iç hatlarda yüzde 79, dış hatlarda ise yüzde 69 doluluk oranı ile toplam 13.7 milyon yolcu taşındı.

FIRSATLARA ODAKLANDI

Pandemi kaynaklı küresel krizin tüm olumsuzluğuna karşın, kazandırdığı deneyim ve ortaya çıkardığı fırsatlarla yeni hedeflere odaklandıklarını vurgulayan Ahmet Bolat, “Havayolu seferlerinin durduğu, yolcu taşımacılığının kısıtlandığı noktada, kargo uçuşlarıyla krizi fırsata dönüştürdük. Bu süreçte dünya genelinde tedarik zincirinde görülen aksamayla birlikte hava kargo, en güvenli ve hızlı çözüm olarak öne çıktı. Yolcu sayısının azaldığı, yolcu uçaklarının uçamadığı dönemde kargo seferleriyle krizi aştık” diye konuştu.

Bölgedeki krizle petrol başta olmak üzere yaşanan sıcak çatışmalar arz sıkıntısı yaşanabileceği endişesiyle petrol ve doğalgaz fiyatlarını da yukarı çekiyor. 100 doları aşan brent petrol 7 yılın zirvesinde seyrediyor. Dolayısıyla bu durum operasyon maliyetlerini de direkt etkiliyor. Ahmet Bolat, bu konuda ise şunları ifade etti: “Bu artıştan rakiplerimiz de dahil tüm havayolu şirketleri etkileniyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Dolayısıyla aynı şartlara sahip olacağız. Bu, ister istemez gelir ve kârlılığı etkileyecek. Ama uzun yıllardır bu konuda tedbir alıyoruz. 92 adet Neo, 35 adet Max siparişi vermiştik. Bu uçaklar önceki nesle göre yüzde 16-18 arasında yakıt tasarrufu sağlıyor. Filomuzda bu sayı arttıkça akaryakıt pahalanması kaynaklı etkiyi azaltacağız.”

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KARGODA 5’İNCİLİĞE TIRMANDI

AHMET Bolat konuşmasının devamında, şu bilgileri paylaştı: “Pandemi döneminde öncü adımlarla büyümesini sürdürerek 2021 yılında 1.88 milyon ton kargo taşıyan Turkish Cargo, dünyada 5’inciliğe yükseldi. Belly kargonun (yolcu uçaklarıyla taşınan kargo) toparlanması ile değişen pazar koşullarına rağmen taşınan kargoda güçlü pozisyonunu korumaya devam edecek.” Ahmet Bolat, THY’nin 2020 ve 2021 yıllarında sivil havacılık sektörü içinde operasyonel ve finansal açıdan pozitif ayrışmış olduğunu, büyümenin 2022 yaz dönemiyle birlikte daha da artacağını söyledi.

DAYANIŞMA VE EKİP RUHU

TÜRK Hava Yolları’nın ambleminde kanatlarını açmış bir yaban kazının olduğuna işaret eden Ahmet Bolat, “Yaban kazlarını, çok uzun mesafeler aşarak göç eden özel kuşlar olarak biliriz. Dünya havacılığı zor bir dönemden geçerken bir fırtınayla karşılaştığında disiplininden taviz vermeyen göçmen kuşlar gibi hedeflediğimiz noktaya varmaktan vazgeçmeyeceğiz. Bunu da kusursuz bir dayanışmaya ve ekip ruhuyla gerçekleştireceğiz” dedi.

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ÇATIŞMA TAHLİYE TALEBİNİ HIZLANDIRDI

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de pandemi ve sonrasında gerçekleştirilen tahliyeler hakkında bilgi verdi. Pandemiden bu yana 900 tahliye uçuşu yaptıklarını belirten Ekşi, toplamda 250 bin kişinin tahliye edildiğini söyledi. Ekşi, Ukrayna ve Romanya’dan yapılan tahliyeler hakkında ise “İlave sefere ve 500 dolar olan biletleri 220 dolara düşürmemize rağmen ilk gün sadece 20 kadar Türk vatandaşı tahliye için geldi. Aniden savaş başlayınca Romanya seferlerini artırdık. Şu ana kadar 1500 Türk vatandaşı bu imkândan yararlandı” diye konuştu.

KİRALIK UÇAKLAR DEVREYE GİRECEK

AHMET Bolat, filo için gerekli uçakların kiralama yoluyla karşılanacağını söyledi. Boeing tarafında son 1 yıldır uçak tesliminin olmadığını belirten Bolat, “Airbus tarafında ise 321 Neo vardı. Aylık 40 adet üretme kapasiteleri bulunuyor, bu 70’e kadar çıkabilir. Ama bu da birkaç yılda olabilir. 11 uçak arayışımız var. Bu kapsamda operasyonel kiralamalarla uçak ihtiyacını gidereceğiz. Rusya-Ukrayna krizinin bitmesini bekliyoruz” diye konuştu.