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THY, yolcularını 253 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

#Türk Hava Yolları#THY#Uçuş
THY, yolcularını 253 destinasyona ulaştırmayı planlıyor

Türk Hava Yolları (THY), aralık ayı uçuş planı kapsamında yolcularını 253 destinasyona ulaştıracağını duyurdu.

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THY'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, uçuş planının güncellendiği belirtildi. Yolcuların aralık ayında 253 destinasyona sağlık ve güvenle ulaştırılacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Açıklamada, uçuş takviminin 31 Aralık'a kadar 1 haftada gerçekleştirilmesi planlanan en fazla uçuş sayısını gösterdiği, yeni uçuş planına, "https://www.turkishairlines.com/tr-int/duyurular/coronavirus-salgini/guncel-ucus-plani/" linkinden ulaşabileceği bildirildi.

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#Türk Hava Yolları#THY#Uçuş

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