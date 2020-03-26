THY yolcu uçakları kargo ile gökyüzünde

Dünyanın en büyük altıncı kargo kapasitesine sahip olan Turkish Cargo, küresel etkileri yoğun bir şekilde hissedilen koronavirüs sebebiyle ortaya çıkan olağanüstü süreçte, Türk Hava Yolları’ndan destek alarak hizmetlerini genişletiyor. Hem tedarik zincirinde oluşabilecek aksamaların önüne geçebilmek hem de hayati önem taşıyan sağlık taşımalarını gerçekleştirebilmek için Turkish Cargo, kargo uçaklarının yanı sıra THY’nin yolcu uçakları ile de kargo taşıması gerçekleştiriyor.

5 BİN TON İLAVE KAPASİTE

Turkish Cargo, 25 adet yüksek kapasiteli kargo uçağıyla gerçekleştirdiği seferlere ilave olarak, B777 tipi yolcu uçağıyla ilk kargo taşımasını 20 Mart tarihinde İstanbul-Kiev arasında gerçekleştirdi. Köklü kargo şirketi; Bükreş (OTP), Tel Aviv (TLV), Amsterdam (AMS), Londra (LHR) Paris (CDG) Amman (AMM), Beyrut (BEY) ve Dubai (DWC/DXB) destinasyonlarına da kargo taşıması planlayarak toplam 5 bin ton ilave kapasite oluşturdu.

HIZLI TANI KİTİ GETİRİLDİ

Koronavirüs etkilerine karşı ihtiyaç duyulan ilaç ve tıbbi ekipmanların öncelikle tüm dünyadan Türkiye’ye, Türkiye’den de ihtiyaç duyulan ülkelere ulaştırılmasında Turkish Cargo köprü vazifesi görmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çin’den temin edilen ve 15 dakikada virüs tespiti yapabilen hızlı tanı kitlerini Türkiye’ye ulaştırmaya başladı. Bu kritik süreçte 167 adet ilave kargo seferiyle, Türkiye çıkışlı ve varışlı toplamda 14 bin tonluk ek kapasite oluşturdu. Global kargo taşıyıcısı ilave kapasite sunma noktasındaki kararlılığını koruyarak, tedarik zincirinin devamlılığına katkılarını sürdürmek için çalışıyor.