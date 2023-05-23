THY ve TUSAŞ'tan 20 uçaklık anlaşma

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Markanın 10 yıllık stratejik planına göre; filo kapasitesinin yaklaşık iki kat artacağı öngörülürken, bu kapasite artışı yüksek sayıda pilot ihtiyacını da beraberinde getirecek. Türk Hava Yolları'nın 2033 yılında hedeflenen toplam pilot ihtiyacının 11 binin üzerinde olması bekleniyor.

"GELECEK 10 YILLIK PLANLARIMIZ ARASINDA PİLOT İHTİYACIMIZ YILLIK ORTALAMA BİN KİŞİ"

THY genel müdürlük binasında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Şu an TAFA'nın yıllık yeni öğrenci kontenjanı 200 kişi; bu sayıyı ilk etapta 300'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bizim gelecek 10 yıllık planlarımız arasında pilot ihtiyacımız yıllık ortalama bin kişi. Bu açığı kapatmak için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca dünyada da pilot açığı olacağını düşünüyoruz. Yılda 2 bin pilot yetiştirirsek bini Türk Hava Yolları'nda diğerleri de başka ülkelerde istihdam edilebilir. Hedeflerimizi gerçekleştirebilirsek Türkiye pilot yetiştirme üzerine dünyada marka olabilir" dedi.

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"ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM"

Türk Havacılık Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil ise "TUSAŞ olarak uzun süredir dünyanın önde gelen firmalarıyla yapısal alandaki deneyimimiz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı pilot eğitimi için özgün olarak tasarlayıp ürettiğimiz yeni nesil eğitim uçağımız HÜRKUŞ ile yakın zamanda uçuşuna şahitlik ettiğimiz jet motorlu eğitim uçağımız HÜRJET ile edindiğimiz tecrübelerin ardından bu kez sivil pilotları yetiştirmek amacıyla TAFA (Turkish Airlines Flight Academy) ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Türk Hava Yolları'nın pilot eğitimlerini karşılayacak, muadillerine göre üstün performans ve uçuş kalitesine sahip, bu yetkinliklerde en son teknoloji aviyonik sistemlerle donatılmış, uzun ömürlü eğitim uçaklarını yerli ve milli imkanlarımızla tesislerimizde üreteceğiz. Uçakların Türk Hava Yolları envanterine katılması ile birlikte bu hususta da dışa bağımlılığımızı önemli ölçüde azaltmış olacağız. Bugün Türk havacılığını her alanda dünya ile yarışır hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Dünyanın yolcu taşımacılığında önde gelen şirketi olan Türk Hava Yolları ile attığımız bu önemli adımın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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TAFA'da kullanılan mevcut ve alternatif uçak tipleri üreticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda, uçak tedariğinde orta ve uzun vadede küresel çapta sıkıntılar yaşanacağı anlaşıldı. TAFA tarafından eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilecek tek motorlu eğitim uçağının yerli ve milli imkanlarla TUSAŞ tarafından üretilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. 2026 ve 2027 yıllarında 10+10 (opsiyonlu) olacak şekilde 20 adet uçağın satın alınmasına ve uçakların mevcut verimliliği aynı şekilde karşılaması durumunda, ileriki yıllarda uçak alımına devam edilerek TAFA filosunun tamamen yerli ve milli uçaklarla değiştirilmesi hedefleniyor.