THY ve Pegasus deprem bölgesinden uçuşları ücretsiz yapıyor

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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, deprem bölgesinden dönüş seferlerinin ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, "Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz. Rezervasyonunuzu; +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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Deprem bölgesi dönüş seferleri ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. pic.twitter.com/lbhvkJ5CgC — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) February 7, 2023

PEGASUS'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ: BÖLGEDEN ÇIKIŞ UÇUŞLARI ÜCRETSİZ

PEGASUS Hava Yolları, deprem bölgesindeki vatandaşlar için bölgeden çıkış uçuşlarını ücretsiz gerçekleştireceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla, AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamını şu andan itibaren ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi direkt uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz olacaktır.



Dün ve bugün Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş illerimize toplam 18 uçak yardım seferi gerçekleştirdik. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep illerine ve bu illerden çıkışlı toplam 68 seferimizi ise yolculu olarak planladık.



Desteklerimize tüm hızıyla devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.