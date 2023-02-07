Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

THY ve Pegasus deprem bölgesinden uçuşları ücretsiz yapıyor

Güncelleme Tarihi:

#Pegasus#İHA#Deprem
THY ve Pegasus deprem bölgesinden uçuşları ücretsiz yapıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 17:10

Türk Hava Yolları ve Pegasus Hava Yolları, depremden etkilenen vatandaşlar için bölgeden çıkış uçuşlarının tamamını ücretsiz olarak gerçekleştireceklerini duyurdu.

Haberin Devamı

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, deprem bölgesinden dönüş seferlerinin ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu. 

THY'den yapılan açıklamada, "Deprem bölgesine insani yardım malzemeleri ve arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılmaları için AFAD koordinasyonunda operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kayseri çıkışlı direkt uçuşlarımız 13 Şubat'a kadar tek yön ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. İlgili uçuşlarımızda yolcu düzeninin sağlanması için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelmenizi rica ederiz. Rezervasyonunuzu; +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizi arayarak gerçekleştirebilirsiniz." ifadelerine yer verildi. 

Haberin Devamı

PEGASUS'TAN DA AÇIKLAMA GELDİ: BÖLGEDEN ÇIKIŞ UÇUŞLARI ÜCRETSİZ

PEGASUS Hava Yolları, deprem bölgesindeki vatandaşlar için bölgeden çıkış uçuşlarını ücretsiz gerçekleştireceklerini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla, AFAD ve yetkili makamların yardım ekipleri ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın tahliyesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamını şu andan itibaren ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı planlanan tüm yurt içi direkt uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz olacaktır.

Dün ve bugün Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş illerimize toplam 18 uçak yardım seferi gerçekleştirdik. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep illerine ve bu illerden çıkışlı toplam 68 seferimizi ise yolculu olarak planladık.

Desteklerimize tüm hızıyla devam edeceğiz. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pegasus#İHA#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Deprem sonrası İskenderundaki yangın devam ediyor Dumanlar kilometrelerce öteden görülebiliyor

Son dakika... Deprem sonrası İskenderun'daki yangın devam ediyor! Dumanlar kilometrelerce öteden görülebiliyor

#Yangın
Deprem bölgesinde zamanla yarışta en büyük risk: Hipotermi | Kafa ve el, ayak kısımları korunmalı

Deprem bölgesinde zamanla yarışta en büyük risk: Hipotermi | 'Kafa ve el, ayak kısımları korunmalı'

#Kahramanmaraş Deprem
Bölgede daha önce hangi depremler yaşandı | Tarihin sayfalarındaki deprem kayıtları...

Bölgede daha önce hangi depremler yaşandı? | Tarihin sayfalarındaki deprem kayıtları...

#Kahramanmaraş Depremi