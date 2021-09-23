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THY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşması

#THY#Finnair#Ortak Uçuş
THY ve Finnair arasında ortak uçuş anlaşması

THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat "Finlandiya, Türkiye, Baltık ülkeleri, İzlanda, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu noktalarında ortak uçuşların başlamasıyla yolculara sunulan seyahat alternatifinin çeşitlenmesine ek olarak ülkelerimizin de ticari ve turizm bağlarının güçleneceğine inanıyoruz" dedi.

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AA - Türk Hava Yolları (THY) ile Finlandiya'nın bayrak taşıyıcısı Finnair arasında ortak uçuş anlaşması imzalandı.

THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Finlandiya'nın bayrak taşıyıcısı Finnair ile 29 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere kod paylaşımı anlaşması yapıldı.

Kod paylaşımı anlaşmasıyla güçlendirilen ortaklık sayesinde THY ve Finnair, ilk etapta başlayacak olan İstanbul-Helsinki uçuşuna kendi kodlarını ekleyebilecek.
İstanbul-Helsinki uçuşunun yanı sıra gerekli izinlerin teminiyle İstanbul'dan Helsinki, Atina, Sofya, Selanik, Amman, Sharm El Sheikh, Hurghada, Luxor, Antalya, Gazipaşa, Helsinki'den ise Kuopio, Vaasa, Oulu, Rovaniemi, Reykjavik, Tallinn, Tartu, Riga, Vilnius, Antalya, Gazipaşa seferleri de gerçekleşebilecek.
29 Eylül'de başlayacak İstanbul-Helsinki seferini de kapsayan ortak uçuş anlaşması, yolculara yeni seçenekler sunmanın yanı sıra hava ulaşımını yeniden canlandırmak kapsamında her iki havayolunun ortak çalışma taahhüdünün bir parçası olarak da önem kazanıyor.

Ortak uçuşlar, İstanbul çıkışlı olarak Helsinki ve ötesine hızlı ve uygun bağlantılar sunacak.

Anlaşma ayrıca, hem taşıyıcıların tarifelerinin birbirini tamamlayıcı yapısı hem de karşılıklı olarak çalışan anlaşmalar dikkate alındığında her iki hava yolu yolcusunun sorunsuz bağlantı uçuşlarından keyif almalarını sağlayacak.

"İŞ BİRLİĞİ İYİ OLAN İLİŞKİLERİMİZİ İLERİ BİR SEVİYEYE TAŞIYACAK"

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi olarak Finnair ile yaptıkları bu anlaşmayla mevcut iş birliğini genişlettiklerini belirtti.

Bolat, "Bu iyileştirmenin zaten iyi olan ilişkilerimizi geliştireceğine ve ticari iş birliğimizi ileri bir seviyeye taşıyacağına inancımız tam. Finlandiya, Türkiye, Baltık ülkeleri, İzlanda, Güney Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu noktalarında ortak uçuşların başlamasıyla yolculara sunulan seyahat alternatifinin çeşitlenmesine ek olarak ülkelerimizin de ticari ve turizm bağlarının güçleneceğine inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Finnair Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ole Orver de "Türk Hava Yolları yolcularını, Helsinki çıkışlı geniş bağlantı ağımız aracılığıyla güzel Nordik'leri keşfetmeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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#THY#Finnair#Ortak Uçuş