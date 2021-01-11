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Ekonomi
İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 11.01.2021 - 17:40 | Son Güncelleme:

THY uyarı: Ventilli maske takmayın

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THY uyarı: Ventilli maske takmayın
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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi uçağa binecek yolcuları maske konusunda uyardı. Son zamanda oldukça popüler hale gelen ventilli maskelerle ilgili açıklama yaşan THY Genel Müdürü Ekşi, kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçak içerisinde yolcuların kullandığı maskelerle ilgili açıklamasında, "Uçak içinde ventilli maske lütfen takmayınız." dedi.

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Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bilal Ekşi, ventilli (filtreli) maskelerin yetkili otoriterlerce yasaklandığını belirterek, "Uçak içinde VENTİLLİ MASKE lütfen takmayınız. Yolcuların sağlığı için uçak içinde ventilli maske kullanımı otoritelerce yasaklanmıştır. Kabin memurlarımız sağlık kurallarına uyum için ventilli maskenizi değiştirmenizi talep etmektedirler. Lütfen sağlık için yardımcı olalım" dedi.

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