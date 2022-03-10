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THY uçaklarına buzlanmaya karşı müdahale

#Türk Hava Yolları#THY#Anti-İcing
THY uçaklarına buzlanmaya karşı müdahale

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle, buzlanmayı önlemek amacıyla şu ana kadar İstanbul Havalimanı'nda 91, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 36 uçağa 'de-icing' ve 'anti-icing' işlemi uyguladı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında kapasite azaltılması başta olmak üzere çeşitli tedbirlerin alındığı İstanbul'un havalimanlarında uçuşlar aksamadan devam ediyor.

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İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş öncesi buzlanmayı önlemek için uçaklara, "de-icing" ve "anti-icing" adı verilen buz çözücü işlem yapılıyor. Şu ana kadar İstanbul Havalimanı'nda 91, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise 36 uçağa 'de-icing' ve 'anti-icing' işlemi uygulandı.

THY uçaklarına buzlanmaya karşı müdahale

UÇAKLAR BUZ ÇÖZÜCÜ SIVILARLA YIKANIYOR

Öte yandan uçaklar, pist başında de-anti Icing" işlemiyle buz çözücü özel sıvılarla yıkanıyor. Uçaklara buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor. Özellikle uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatlarına buzlanmaya karşı,  alkol ve glikoz karışımı sıvı ile yıkanıyor.

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#Türk Hava Yolları#THY#Anti-İcing

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