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THY uçağının lastiği patladı

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#THY#Uçak#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2022 08:12

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın iniş sırasında lastiğinde patlama meydana geldi. Gerekli müdahaleler yapıldı ve yolcular sorunsuz şekilde uçaktan tahliye edildi.

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Türk Hava Yolları'nın uçağının lastiği iniş sırasında patladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün Twitter'dan yaptığı açıklamada uçağın lastiğinin patlamasından dolayı aşırı ısınma meydana gelmiş, itfaiye ekipleri olaya hızlıca müdahale edip, yolcular güvenli şekilde uçaktan tahliye edildiğini söyledi.

Üstün'ün açıklaması şöyle:

TK2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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#THY#Uçak#Hatay

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