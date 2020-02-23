THY turizm için uçuyor

Türk Hava Yolları (THY), turizm odaklı yurtdışı uçuşlarını arttırarak yaz sezonunda yurtdışında 26 noktadan Antalya, İzmir, Dalaman ve Bodrum’a haftalık toplam 98 frekans sefer yapacak. THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, Türkiye’ye rekor sayıda turistin geldiği geçen yıl ülke turizmine büyük katkı sağlayan THY’nin, 2020’de de bu katkısını arttırarak sürdüreceği ifade edildi. Buna göre direkt turizm hamlesiyle yurtdışından Türkiye’nin turizm merkezlerine düzenlenen haftalık frekans sayısı geçen yıla göre yüzde 18 arttırılmış olacak.

YENİ REKORLAR

THY’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2018 yılının ekim ayında imzaladığı ‘Direkt Turizm Hamlesi’ protokolüne değinen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şunları söyledi: “Son iki yıldır bu uçuşlarımıza olan talep giderek artıyor. Bu yeni stratejimizin katkısıyla geçen yıl ülkemiz rekor sayıda turist ağırladı. Turizm sektörümüze ve ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı artırarak sürdürmeye kararlıyız. İnanıyoruz ki yeni uçuşlarımız daha fazla sayıda nitelikli turisti ve yeni rekorları beraberinde getirecek.”

Açıklamada uçuşlarla ilgili paylaşılan ayrıntılar ise şöyle: “Bu yaz döneminde yurtdışından Akdeniz’in turizm başkenti Antalya’ya 20 noktadan haftada 74 sefer yapılacak. Moskova’dan Antalya’ya geçen yıl haftalık 7 sefer gerçekleştirilirken pazar araştırmaları ve talep artışı nedeniyle bu sayı 2020’de yüzde 100 artırılarak 14 sefer olarak planlandı. Önemli bir gelişme ise Dalaman’daki uçuşlarda yaşanacak. Geçen yıl yurtdışından yalnızca Amman’dan haftada bir frekans uçuş düzenlenen Dalaman’a bu yıl 4 noktadan daha sefer yapılacak. Bayrak taşıyıcı THY, Dalaman Havalimanı’na Londra’dan 7, Moskova’dan 3, Amman ve Kiev’den de haftada 2 sefer icra edecek. Diğer turizm noktalarına düzenlenecek yurtdışı uçuşlar, Bodrum-Milas Havalimanı’na Londra, Kuveyt ve Münih’ten haftada 4, İzmir’e ise Berlin, Münih, Düsseldorf, Hamburg ve Kuveyt’ten haftada toplam 5 sefer olarak planlandı.”