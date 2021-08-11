THY, temmuzda 5,5 milyon yolcuya hizmet verdi

THY Basın Müşavirliği tarafından yayımlanan Temmuz 2021 yolcu ve kargo trafik sonuçlarına göre, 5,5 milyon yolcuya hizmet veren havayolu şirketinin dış hat doluluk oranı yüzde 69, iç hat doluluk oranı ise yüzde 83,1 olarak gerçekleşti. Aynı ayda taşınan Kargo ve Posta hacmi 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 20,5 arttı ve 162 bin 208 tona ulaştı.

6 AYLIK DÖNEM VERİLERİ DE YER ALDI

Ocak-Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan 6 aylık verilere göre ise, THY bu dönemde yaklaşık 20,1 milyon yolcuya hizmet verdi. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak - Temmuz döneminde yüzde 64,4 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 62,5 olurken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemler içerisinde Kargo ve Posta 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 26 artarak yaklaşık 1 milyon 073 bin 632 bin ton olarak gerçekleşti.

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