THY, Temmuz ayında 8,3 milyon yolcu taşıdı

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THY, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) 2024 yılı Temmuz ayı trafik verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, Havayolu şirketi, Temmuz 2023 döneminde 8,6 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 2,6 azalarak 8,3 milyon olarak gerçekleşmiştir. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Temmuz 2023 döneminde 2,7 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 6,8 artarak 2,9 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu doluluk oranı ise Temmuz 2024 döneminde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak yüzd2 85,2 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 84,3, yurt içi doluluk oranı yüzde 93,3 oldu. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), Temmuz 2023 döneminde 21,9 milyar iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 5,1 artarak 23 milyar olarak kayıtlara geçti. Taşınan Kargo-Posta, Temmuz 2023 döneminde 142,6 bin ton iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 20,7 artarak 172,1 bin ton oldu.

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8 AYLIK VERİLERDE AÇIKLANDI

THY ayrıca Ocak-Temmuz 2024 dönemine ilişkin trafik sonuçlarını da açıkladı. Buna göre, Ocak-Temmuz 2023 döneminde 47,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 3,5 artarak 48,9 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak-Temmuz 2023 döneminde 16,9 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 7,6 artarak 18,2 milyon olarak gerçekleşti.

Yolcu doluluk oranı yüzde 81,5 olarak olurken yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86 olarak kayıtlara geçti.