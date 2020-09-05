THY teknoloji şirketi kuruyor

Türk Hava Yolları yüzde 100 THY iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verdi.



Şirketten KAP'a yapılan açıklamada "Ortaklığımızın mevcut bilgi teknolojileri uygulamalarının gelir getiren bir iş kolu olarak konumlandırılması ve var olan bilgi teknolojileri insan kaynağının daha etkin değerlendirilerek Türk Havacılık ekosistemine daha fazla katkı sunulması amacıyla %100 Türk Hava Yolları iştiraki olan yeni bir teknoloji şirketinin kurulmasına karar verilmiştir" denildi.