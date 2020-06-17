THY Teknik'ten önemli test

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, THT Teknik'in yangın söndürme sistemlerinin testinin başarılı geçtiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından "Havada olduğu gibi karada da her koşul için hazırlıklıyız. Dünyanın önde gelen uçak bakım şirketlerinden olan THY Teknik A.Ş., İstanbul Havalimanı bakım hangarlarındaki yangın söndürme sistemlerini test ederek güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı." açıklamasında bulundu.



Yahya Üstün'ün tweeti şöyle:

Havada olduğu gibi karada da her koşul için hazırlıklıyız. Dünyanın önde gelen uçak bakım şirketlerinden olan THY Teknik A.Ş., İstanbul Havalimanı bakım hangarlarındaki yangın söndürme sistemlerini test ederek güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı. pic.twitter.com/vTcGuFcvIq — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) June 17, 2020