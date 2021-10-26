THY, Sudan’daki seferlerini iptal etti

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada, "Sudan’da yaşanan karışıklık nedeniyle 26 Ekim tarihli İstanbul-Hartum ve Hartum-İstanbul seferleri iptal edildi" denildi.
Sudan’da dün sabah saatlerinde geçiş hükümetindeki Başbakan Abdullah Hamduk ve aralarında en az 4 bakanın da bulunduğu diğer sivil hükümet yetkililerinin ordu tarafından gözaltına alınmasının ardından halk sokaklara dökülerek darbe girişimini protesto etmişti.
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