THY satın alma iddialarını yalanladı

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Türk Hava Yolları (THY), Pakistan Uluslararası Havayolları'nı almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

THY'den KAP'a yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır." denildi.