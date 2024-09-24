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THY satın alma iddialarını yalanladı

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#THY#Pakistan Havayolları#Satın Alma
THY satın alma iddialarını yalanladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 12:49

THY, Pakistan Uluslararası Havayolları'nı almak için görüşmelerde bulunduğu iddialarını yalanladı.

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Türk Hava Yolları (THY), Pakistan Uluslararası Havayolları'nı almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

THY'den KAP'a yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır." denildi.

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#THY#Pakistan Havayolları#Satın Alma

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