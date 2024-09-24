THY satın alma iddialarını yalanladı

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Türk Hava Yolları (THY), Pakistan Uluslararası Havayolları'nı almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
THY'den KAP'a yapılan açıklamada, "Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır." denildi.
Ortaklığımızın Pakistan Uluslararası Havayolu’nu almak için görüşmelerde bulunduğuna yönelik olarak muhtelif yayın organlarında yer alan haberlerler gerçeği yansıtmamaktadır. Ortaklığımızın bu yönde bir girişimi bulunmamaktadır.— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) September 24, 2024
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.