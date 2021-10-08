THY, salgın döneminde en çok uçuş yapan hava yolu şirketlerinden biri oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Altın için kritik gün Yüksek hareketlilik yaşanabilirAltın için kritik gün! 'Yüksek hareketlilik yaşanabilir'#Altın Fiyatları
Ve sonunda COVID-19a karşı ilk ilaç Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracakVe sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'#Koronavirüs
Lewis Hamiltonın cezası resmen açıklandı Rekorun ardından...Lewis Hamilton'ın cezası resmen açıklandı! Rekorun ardından...#Formula 1
Erdoğan müjdeyi verdi: Tasarımı tamamlandı, üretimine başlıyoruzErdoğan müjdeyi verdi: Tasarımı tamamlandı, üretimine başlıyoruz#12. Ulaştırma Ve Haberleşme Şurası
Emniyet ve MİTten ortak operasyon Lazer tertibatlı tabanca ele geçirildiEmniyet ve MİT'ten ortak operasyon! Lazer tertibatlı tabanca ele geçirildi#MIT
Türkiyede bir ilk yaşandı Satışlarda önemli gelişmeTürkiye'de bir ilk yaşandı! Satışlarda önemli gelişme#SUV
Teklif mektubu iletildi Türkiyeden flaş F-16 hamlesiTeklif mektubu iletildi! Türkiye'den flaş F-16 hamlesi#F-16
Uzayda yaşamın sırrı burada diyerek paylaştılar'Uzayda yaşamın sırrı burada' diyerek paylaştılar #Salda Gölü
Dünyanın en havalı semtleri açıklandı Listede Türkiyeden bir yer var...Dünyanın en havalı semtleri açıklandı! Listede Türkiye'den bir yer var...#En Havalı Semtler
Türkiye günlerce Leyla Aydemir cinayetini konuşmuştu Mahkemede gergin anlarTürkiye günlerce Leyla Aydemir cinayetini konuşmuştu! Mahkemede gergin anlar#Leyla Aydemir
Koronavirüsle beraber yayılacak 60 bin kişi ölebilir...Koronavirüsle beraber yayılacak! 60 bin kişi ölebilir...#Grip
Parayı önden alıyoruz... Yok artık'Parayı önden alıyoruz...' Yok artık!#Büyücülük
104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış104 yıl sonra ilk düğünle ilgili şaşırtan gerçek: Gelin, ucuza kaçmış! #Kraliyet Gelinlikleri
Ayrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktıAyrılığının nedeni yıllar sonra ortaya çıktı!#Kerem Bursin
Muslera ile Falcao yenişemedi, Valencia iki golle tarihe geçtiMuslera ile Falcao yenişemedi, Valencia iki golle tarihe geçti!#2022 Dünya Kupası
HABERLEREkonomi Haberleri

THY, salgın döneminde en çok uçuş yapan hava yolu şirketlerinden biri oldu

#THY#Pandemi#Koronavirüs
THY, salgın döneminde en çok uçuş yapan hava yolu şirketlerinden biri oldu

Boeing'in küresel havacılık sektörüne yönelik Mevcut Piyasa Görünümü Raporu'na göre THY, aynı dönemde kargo taşımacılığında da yükselişe geçti. Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın "Bu durum, Türkiye'nin havacılıkta ne kadar sağlam temelleri olduğunun bir göstergesidir" dedi.

Haberin Devamı

Boeing'in küresel havacılık sektörüne yönelik Mevcut Piyasa Görünümü Raporu'na göre Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 salgını döneminde en çok uçuş yapan hava yolu şirketlerinden biri oldu.

Boeing Türkiye Genel Müdürü Ayşem Sargın, AA muhabirine Mevcut Piyasa Görünümü Raporu'na ilişkin yaptığı açıklamada, Türk havacılık sektörünün, geçen 10 yılda birçok pazardan daha hızlı büyüdüğünü söyledi.

Dünyada Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen sektörün havacılık olduğunu, bu dönemde hava yolculuğunda küresel bir yavaşlama gözlendiğini dile getiren Sargın, şöyle devam etti:

"Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, bu zor dönemde bile THY bölgede en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketlerinden biri oldu. Burada aslında bir kaç etken var. THY bu dönemde hatları sabit tuttu olabildiğince azaltmadı. Kimi zaman kargoyla yolcuyu bir arada taşıyarak uçuşları optimize etmeyi başardı. Hatları korudu hatta yeni açtığı hatlar oldu şu durgun zamanda. O nedenle de bizce çok iyi gitti THY.
Bu durum, Türkiye’nin havacılıkta ne kadar sağlam temelleri olduğunun bir göstergesidir. Türkiye'nin havacılık sektöründeki büyüme vizyonu ve hava yolu şirketlerinin salgın döneminde dahi sürdürdüğü rota çeşitlendirme politikaları birbirini tamamlıyor. Bu da Boeing’in önde gelen büyüme ülkelerinden olan Türkiye’nin gücüne katkıda bulunuyor."

"TÜRKİYE, BOEİNG'İN ÖNCELİKLİ BÜYÜME ÜLKELERİ ARASINDA YER ALIYOR"

Türkiye'nin, Boeing’in öncelikli büyüme ülkeleri arasında yer aldığını belirten Sargın, "Doğu ve batı arasında çok önemli bir coğrafyada bulunması nedeniyle ülkemiz özgün bir avantaja sahip. Odaklandığımız bir diğer husus ise Türk uçak bakım ve onarım şirketlerinin küresel Boeing filosuna servis sağlaması temelinde ortaklıklar geliştirerek Türkiye’yi bölgesel bir havacılık servisleri merkezi olarak konumlandırmak." dedi.

Türkiye'deki havalimanlarının da salgın sırasında Avrupa'nın en işlek havalimanları arasında yer aldığını vurgulayan Sargın, Türkiye’nin elverişli coğrafi konumunun, onu havacılık için doğal bir aktarma merkezi haline getirdiğini anlattı.

Sargın, İstanbul'un, 55 ülkeye 4 saatlik uçuş mesafesinde bulunduğuna dikkati çekerek, "Bu durum, 4 saatlik bir uçuş mesafesinde 1,59 milyar insan, 39 trilyon dolar gayrisafi yurtiçi hasıla ve 7,6 trilyon dolar ticaret hacmi anlamına geliyor. İstanbul Havalimanı’nın da açılması, Türkiye’nin havacılık sektöründe büyüme yolculuğunda önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayşem Sargın, ilerleyen dönemde yolcu trafiğinin artmaya devam etmesini beklediklerini, salgın öncesi rakamları görmenin de 2023 yılı sonunu bulabileceğini söyledi.

THY'NİN KARGO TAŞIMACILIĞI DA SALGINDA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Boeing Ticari Uçaklar Türkiye Pazarlama Direktörü Keith Nida da THY'nin tüm olumsuzluklara rağmen büyük bir ivme yakaladığını belirterek, "Bu süreçte THY'ye baktığımızda Avrupa'nın en yoğun hava yolu şirketiydi. İstanbul Havalimanı da gene Avrupa'nın en yoğun havalimanıydı. THY'nin kargo bölümü kullanımı da bu süreçte yükselişteydi." ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler:

Altın için kritik gün! 'Yüksek hareketlilik yaşanabilir'Ve sonunda COVID-19'a karşı ilk ilaç! 'Virüsü ölümcül olmaktan çıkaracak'Erdoğan müjdeyi verdi: Tasarımı tamamlandı, üretimine başlıyoruz
Haberle ilgili daha fazlası:
#THY#Pandemi#Koronavirüs