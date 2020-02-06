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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 06.02.2020 - 09:07,Son Güncelleme:/

THY, Sabiha Gökçen'den uçuşlarını sürdürüyor

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THY, Sabiha Gökçen'den uçuşlarını sürdürüyor

Türk Hava Yolları (THY), Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçuş operasyonlarına yeniden açılmasıyla birlikte uçuşların planlandığı gibi icra edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, yaptığı açıklamada, yaşanan olaydan duydukları derin üzüntüyle, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı yolculara ve Pegasus ailesine geçmiş olsun dileklerini sunduklarını kaydetti.

Üstün, "Sabiha Gökçen Havalimanı’nın uçuş operasyonlarına yeniden açılmasıyla birlikte; uçuşlarımız planlandığı gibi icra edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kaza sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı 9 THY uçağının İstanbul Havalimanı, 4 uçağın ise Ankara Esenboğa Havalimanı'na yönlendirildiği bildirildi.

Yönlendirilen uçaklar için intikal uçuşların planlandığını, uçakların peyderpey Sabiha Gökçen Havalimanı'na gönderildiği kaydedildi.

THY BASIN MÜŞAVİRİ YAHYA ÜSTÜN'ÜN AÇIKLAMASI ŞÖYLE:

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