THY pilotlarına uçakta ibadet izni

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THY pilotlarının kokpitte ibadet etmesine izin veren uçuş operasyon yönergesi SHGM’nin onayıyla yürürlüğe girdi. Havayolu işletmesinin uçuş operasyon yönergesinde yer alan C maddesinde "Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel, fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle, uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir" ifadeleri kullanıldı.