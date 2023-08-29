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THY pilotlarına uçakta ibadet izni

Güncelleme Tarihi:

#THY#Pilot#İbadet
THY pilotlarına uçakta ibadet izni
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2023 12:01

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) onayladığı Türk Hava Yolları ’uçuş operasyon’ yönergesi ile kokpitte görev yapan pilotların ibadet etmesine onay çıktı. Bu yönerge ile uçuşun kritik safhalarında olmamak şartıyla pilotlar kokpitte dini inançlarını yerine getirebilecek.

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THY pilotlarının kokpitte ibadet etmesine izin veren uçuş operasyon yönergesi SHGM’nin onayıyla yürürlüğe girdi. Havayolu işletmesinin uçuş operasyon yönergesinde yer alan C maddesinde "Türk Hava Yolları, uçuş sırasında uçuş mürettebatının zihinsel, fiziksel sağlığına önem vermektedir. Bu nedenle, uçuş ekibi üyelerinin uçuşun kritik olmayan aşamalarında esneme ve hafif egzersizler için kısa molalar vermesine veya kokpitte dua etme, inancının gereğini yerine getirmesine izin vermektedir" ifadeleri kullanıldı.

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#THY#Pilot#İbadet

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