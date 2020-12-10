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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 10.12.2020 - 13:14 | Son Güncelleme:

THY Kasım ayında 2 milyon yolcu taşıdı

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THY Kasım ayında 2 milyon yolcu taşıdı
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Türk Hava Yolları (THY), Kasım ayında 2 milyon yolcuya hizmet verirken, doluluk oranı ise yüzde 62,2 olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Covid salgını tüm şiddeti ile devam ediyor. Kasım ayında tüm zorluklara rağmen: 2 milyon yolcumuzu emniyet ile taşıdık. Yolcu doluluk oranımız % 62,2 olarak gerçekleşti. 132.667 ton Kargo-Posta taşıdık. Ümitliyiz. Aşı ile gelecek yıl çok daha iyi olacak" dedi.

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