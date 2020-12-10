THY Kasım ayında 2 milyon yolcu taşıdı

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Covid salgını tüm şiddeti ile devam ediyor. Kasım ayında tüm zorluklara rağmen: 2 milyon yolcumuzu emniyet ile taşıdık. Yolcu doluluk oranımız % 62,2 olarak gerçekleşti. 132.667 ton Kargo-Posta taşıdık. Ümitliyiz. Aşı ile gelecek yıl çok daha iyi olacak" dedi.