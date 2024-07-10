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THY, İtalya’nın Torino şehrine uçuşlara başladı

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#THY#Torino#Uçuş
THY, İtalya’nın Torino şehrine uçuşlara başladı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 17:18

Türk Hava Yolları, İtalya’nın 9’uncu noktası olan Torino şehrine uçuşlara başladığını duyurdu.

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Bu uçuş İstanbul’a doğrudan erişim imkanı ile birlikte İstanbul üzerinden 349 farklı noktaya da seyahat etme kolaylığı sunuyor.Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Torino Havalimanı arasında gerçekleşecek uçuşlar, haftanın 7 günü karşılıklı olarak icra edilecek.Hat açılışına ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; “Torino’yu dünyanın 349’uncu ve İtalya’nın 9’uncu noktası olarak, geniş uçuş ağımıza katmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu hat ile İtalya ile bağlarımızı güçlendirecek ve dünyanın dört bir yanından gelen misafirlerimize İtalya’nın tarihi başkenti olan Torino’yu Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla deneyimleme fırsatı sunacağız. Bu hattın bayrak taşıyıcımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ dedi.

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#THY#Torino#Uçuş

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