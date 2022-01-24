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THY, İstanbul Havalimanı’ndan bugün 52 seferini iptal etti 

#Türk Hava Yolları#İstanbul Havalimanı#Ekonomianasayfa
THY, İstanbul Havalimanı’ndan bugün 52 seferini iptal etti

İstanbul’da etkili olan kar yağışı İstanbul Havalimanı’nda hava ulaşımı olumsuz etkilendi. Piste bulunan karları temizlemek için ekipler yoğun çaba sarf ederken, havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için İstanbul Havalimanı’ndan 36 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, 16 seferini daha iptal etti. 

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Gece saatlerinde etkisini arttıran yoğun kar yağışı İstanbul Havalimanı’nda aksamalara neden oldu. Kar yağışı nedeniyle pistlerin açık kalması için yoğun çaba sarf edilirken İstanbul Havalimanı’na iniş yapmak isteyen uçaklar, pistteki kar temizleme ve frenleme sisteminin ölçülmesi nedeniyle havada tur atmak zorunda kaldı. Yakıt kritiğine giren biri kargo uçağı olmak üzere iki uçak ise başka limanlara yönlendirildi. Havalimanı İşletmecisi İGA, 24 saat boyunca pistleri açık tutmak için 130 kar temizleme aracı ve 500 personel ile yoğun çaba sarf ediyor. 

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