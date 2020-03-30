MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY ile bugün kaç kişinin uçacağı belli oldu
GeriEkonomi THY ile bugün kaç kişinin uçacağı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Gökhan ARTAN/İSTANBUL, (DHA)
Haber Giriş: 30.03.2020 - 15:21,Son Güncelleme:/

THY ile bugün kaç kişinin uçacağı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY ile bugün kaç kişinin uçacağı belli oldu
Abone Olgoogle-news

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs önlemleri doğrultusunda yurtdışı uçuşlarını iptal eden Türk Hava Yolları ile bugün yurt içinde kaç kişinin uçuş yapacağı da belli oldu.

THY’nin bugün planlanan 8 iç hat seferinde toplam 1062 kişinin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi. THY bugün Ankara, Adana, İzmir, Van, Gaziantep, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon seferlerini gidiş dönüş olacak şeklinde planladı. THY bunun yanı sıra uçak içinde ’Yan Koltuk Boş’ uygulaması da yapıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle