THY ile bugün kaç kişinin uçacağı belli oldu

THY’nin bugün planlanan 8 iç hat seferinde toplam 1062 kişinin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi. THY bugün Ankara, Adana, İzmir, Van, Gaziantep, Antalya, Diyarbakır ve Trabzon seferlerini gidiş dönüş olacak şeklinde planladı. THY bunun yanı sıra uçak içinde ’Yan Koltuk Boş’ uygulaması da yapıyor.