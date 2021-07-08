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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.07.2021 - 17:12 | Son Güncelleme:

THY günlük sefer sayısında Avrupa ikincisi oldu

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THY günlük sefer sayısında Avrupa ikincisi oldu

Türk Hava Yolları (THY), günlük 1144 seferle Avrupa'da en çok uçuş icra eden 2. havayolu oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL), 7 Temmuz ile ilgili hava trafiği verilerine göre, aşılamanın hız kazanmasıyla Avrupa havayolu trafiğindeki yükseliş devam ediyor.

Kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla çıkışa geçen İrlanda havayolu firması Ryanair, günlük 1655 uçuşla Avrupa’nın en çok uçan havayolu oldu. THY, günlük 1144 uçuşla ikinci sırada yer alırken 804 seferle Air France üçüncü oldu.

Raporda, Pegasus Havayolları da Avrupa’da en çok uçan havayolları listesinde 8. sırada yer aldı. Pegasus'un günlük uçuş sayısı 493 olarak açıklandı.

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