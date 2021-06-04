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HaberlerEkonomi HaberleriTHY, günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.06.2021 - 19:05 | Son Güncelleme:

THY, günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı

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THY, günlük 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı

Türk Hava Yolları (THY), bugün düzenlenen 863 uçuşla son 15 ayın rekorunu kırdı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, THY, bugün günlük 863 uçuş sayısıyla Avrupa'da en fazla sefer yapan havayolu şirketi unvanını korudu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevincimize ortak olur musunuz? Bugün günlük 863 sefer ile son 15 ayın rekorunu kırıyoruz. Türkiye büyüyor, THY yüksekten uçuyor" ifadelerini kullandı.

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