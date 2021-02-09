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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.02.2021 - 14:20 | Son Güncelleme:

THY, günlük 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

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THY, günlük 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu
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Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre, Türk Hava Yolları (THY), şubatın ilk haftasında günlük ortalama 588 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu.

EUROCONTROL'un 1-7 Şubat'a ait uçuş trafiği raporuna göre, THY, günlük ortalama 588 uçuşla Avrupalı rakiplerini bu hafta da geride bıraktı. Air France ise günlük 381 uçuşla 2. sırada yer aldı.

Raporda, 1-7 Şubat haftasında günlük 8 bin 752 uçuşun yapıldığı, bu seferlerin 2019'un aynı dönemine göre yüzde 33,8 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Dönem itibarıyla en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketinin THY olduğu aktarılan raporda, aynı dönemde dördüncü sırada yer alan Pegasus'un ise 262 sefer yaptığı belirtildi.

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