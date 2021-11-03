THY, günlük 1175 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Otomobil resmen uçtu gitti Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...Otomobil resmen uçtu gitti! Yerli iki ay, ithalde belirsiz: Galeriye gidersen...#Otomotiv
Pandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değilPandemine son durum: Tek kelimeyle iyi iki kelimeyle iyi değil#Koronavirüs
Sergen Yalçından tartışılan karar Sportingin golleri sonrası...Sergen Yalçın'dan tartışılan karar! Sporting'in golleri sonrası...#Beşiktaş
Türk avukata Everest tuzağı Gözünü hastanede açtı, kâbus başladıTürk avukata Everest tuzağı! Gözünü hastanede açtı, kâbus başladı#Everest
Alec Baldwine çok kötü haber... Haftalar sonra harekete geçtiAlec Baldwin'e çok kötü haber... Haftalar sonra harekete geçti!#Alec Baldwin
Erdoğanın sağlığı yerinde değil algısı... İğrençsiniz Başaramayacaksınız'Erdoğan'ın sağlığı yerinde değil' algısı... İğrençsiniz! Başaramayacaksınız#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Memur ve emekliler dikkat İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldıMemur ve emekliler dikkat! İşte alacağınız zam... Sadece 2 ay kaldı#Memur
4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak4-0 sonrası olay oldu: Sergen Yalçın nasıl yapacak?#Beşiktaş
Dev kuruluştan Türkiye raporu Büyüme tahminini revize ettilerDev kuruluştan Türkiye raporu! Büyüme tahminini revize ettiler#Moody's
Kripto paralar Fedi umursamadı İşte son durumKripto paralar Fed'i umursamadı! İşte son durum#Bitcoin
Kayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecekKayıt dışına karşı dikkat çeken hamle: Çalışana mesaj gidecek#SGK
Fransa’nın hoşgörüsü bu kadar Videolar geri çekildiFransa’nın hoşgörüsü bu kadar! Videolar geri çekildi#Fransa
Beşiktaş, Portekizde farklı kaybetti Devler Ligine veda...Beşiktaş, Portekiz'de farklı kaybetti! Devler Ligi'ne veda...#Şampiyonlar Ligi
Bilim Kurulu kararı verdi: BioNTechte hatırlatma dozu başlıyorBilim Kurulu kararı verdi: BioNTech'te hatırlatma dozu başlıyor#Bilim Kurulu
Günlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsinGünlerdir tehlike oluşturuyor, panik artıyor! Muhtardan çağrı: Acilen harekete geçilsin#Alev
HABERLEREkonomi Haberleri

THY, günlük 1175 seferle Avrupa'da ikinci 2. sırada yer aldı

#Türk Hava Yolları#THY#Uçuş
THY, günlük 1175 seferle Avrupada ikinci 2. sırada yer aldı

Türk Hava Yolları (THY), 25-31 Ekim arasında günlük 1175 sefer yaparak Avrupa'da en çok uçuş yapan 2. hava yolu şirketi oldu.

Haberin Devamı

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 25-31 Ekim tarihleri arasındaki hava trafiği verilerine göre, haftada 160 bin 736 uçuş, günde 22 bin 962 sefer gerçekleştirildi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamındaki kısıtlamaların büyük oranda kalkmasıyla İrlandalı Ryanair, günlük 2 bin 309 uçuşla Avrupa'nın en çok uçan hava yolu olarak kayıtlara geçti.

THY, günlük 1175 uçuşla 2. sırada yer alırken, Easyjet 1064 seferle 3. sırayı aldı. Pegasus Hava Yolları da 450 uçuşla listede 10. sırada yer aldı. 1 haftalık periyotta günlük uçuş sayılarının 2019 seviyesinin yaklaşık yüzde 81 oranına yaklaştığı kaydedildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türk Hava Yolları#THY#Uçuş

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü oyuncu 20li yaşlarında Yaprak Dökümünde rol almış

Ünlü oyuncu 20'li yaşlarında Yaprak Dökümü'nde rol almış!

#Onları İlk Kez Nerede Gördük
Midilli kâbusu Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

Midilli kâbusu! Yunan gazeteci mülteci dramını ifşa etti

#Yunanistan
İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses