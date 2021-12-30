THY Genel Müdürü Ekşi'den 'giriş yasağı' iddiaları ile ilgili açıklama

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Türk Hava Yolları Genel Müdür'ü Bilal Ekşi'den, Omicron varyantı nedeniyle güncellenen ülkelere giriş kurallarına göre, İspanya, Hollanda ve İsviçre'nin de aralarında bulunduğu 7 Avrupa ülkesine Türk yolcuların kabul edilmeyeceği yönündeki haberler ile ilgili açıklama geldi.

Türk vatandaşlarına OMICRON sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı GETİRİLMEMİŞTİR.



Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır. — Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) December 30, 2021

Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türk vatandaşlarına Omicron sebebi ile herhangi bir ülke tarafından bize ulaşan bir giriş yasağı getirilmemiştir. Yolcularımızın seyahatlerini planlarken ve uçuş öncesi Web sitemizi takip etmelerinde fayda vardır." ifadelerine yer verdi.

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