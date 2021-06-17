MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY Genel Müdürü Ekşi açıkladı! Yarın başlıyor...
GeriEkonomi THY Genel Müdürü Ekşi açıkladı! Yarın başlıyor...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17.06.2021 - 17:02 | Son Güncelleme:

THY Genel Müdürü Ekşi açıkladı! Yarın başlıyor...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY Genel Müdürü Ekşi açıkladı! Yarın başlıyor...

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlayacaklarını açıkladı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada THY'nin yurt dışı uçuşlarında ikram verileceğini açıkladı. Ekşi şu ifadeleri kullandı:

Uçakta ikramları özlediniz değil mi?

Dünya genelinde aşılanan insan sayısının artması, yurt dışı rotalardaki uygulamalar ve en önemlisi sizin taleplerinizi dikkate alarak 18 Haziran'dan itibaren tüm yurt dışı uçuşlarında ikram vermeye başlıyoruz.

Konfor ve emniyet ile

 

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi