THY duyurdu... 40.5 milyon yolcuya ulaşıldı

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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya üzerinden Ocak-Kasım ayında 40.5 milyon yolcuya hizmet verdiklerini açıkladı.

Bilal Ekşi tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;

Sizler başardıkça havacılık büyüyor.

Kovid öncesi 2019 yolcu sayımız: 74.3 Milyon

Beyaz koyu onay işareti2020 yılı:27.9 Milyon

Beyaz koyu onay işareti 2021 yılı (Ocak-Kasım) :40.5 Milyon

Kovid mücadelesinde cansiparane çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi tekrar sunuyoruz.