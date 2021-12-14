THY duyurdu... 40.5 milyon yolcuya ulaşıldı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya üzerinden Ocak-Kasım ayında 40.5 milyon yolcuya hizmet verdiklerini açıkladı.
Bilal Ekşi tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi;
Sizler başardıkça havacılık büyüyor.
Kovid öncesi 2019 yolcu sayımız: 74.3 Milyon
Beyaz koyu onay işareti2020 yılı:27.9 Milyon
Beyaz koyu onay işareti 2021 yılı (Ocak-Kasım) :40.5 Milyon
Kovid mücadelesinde cansiparane çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi tekrar sunuyoruz.
Sizler başardıkça havacılık büyüyor.— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) December 14, 2021
✅Kovid öncesi 2019 yolcu sayımız: 74.3 Milyon
✅2020 yılı:27.9 Milyon
✅ 2021 yılı (Ocak-Kasım) :40.5 Milyon
Kovid mücadelesinde cansiparane çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimizi tekrar sunuyoruz. https://t.co/lrZdyCIIPy