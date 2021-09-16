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THY dünyanın en iyileri arasında

#Havacılık Sektörü#Türk Hava Yolları#Avrupa
THY dünyanın en iyileri arasında

Türk Hava Yolları (THY), Travel + Leisure Dergisi’nin okuyucu oylarıyla gerçekleşen ankette dünyanın en iyi 10 havayolu arasında gösterildi.

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THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada Amerikan seyahat dergisi Travel + Leisure tarafından düzenlenen ödüllerde okuyucuların en gözde havayollarını, havalimanlarını, otelleri, tur operatörlerini ve şehirleri oyladığı belirtildi. Bu sene 26’ncısı düzenlenen ’Dünyanın En İyileri’ ödül programında dünyada en çok ülkesine uçan havayolu olan THY’nin "En İyi 10 Uluslararası Havayolu" kategorisinde ödüle layık görüldüğü açıklandı.

THY, günlük 1263 sefer ile Avrupada ikinci sırayı aldı

THY, günlük 1263 sefer ile Avrupa'da ikinci sırayı aldı

Açıklamada THY’nin başarısının yanı sıra "Avrupa’nın En İyi Şehirleri" kategorisinde İstanbul’un "dikkat çekici yeni havalimanı şehre öyle kusursuz bir karşılama sağlıyor ki, ankete katılım gösteren pek çok kişi havalimanına varışlarını seyahatlerinin en güzel anıları arasında görüyor" yorumu ile birinci sıraya yerleştiği kaydedildi.

THYden

THY'den

Açıklamada "Türk Hava Yolları’nın dünya çapındaki Lounge İstanbul’u da tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacağı öngörülen yeni havalimanında yer alıyor. Doğu ve Batı’nın buluştuğu İstanbul, ödüllerde yalnız da değildi. Sıralamada Ege sahilindeki popüler tatil destinasyonu Bodrum da yer aldı" denildi.

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"EN İYİLER ARASINDA YER ALMAK SON DERECE SEVİNDİRİCİ"

Açıklamada THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı’nın da görüşlerine yer verildi. Aycı, "Travel + Leisure dergisinin yıllık okuyucu anketinde en iyiler arasında yer almak son derece sevindirici. Dünyaca ünlü Türk misafirperverliğimizi, birinci seviye hizmetlerimizi ve geniş uçuş ağımızı misafirlerimize ve Travel + Leisure okuyucularına sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Türk Hava Yolları uçuşlarının ardından yolcular, Travel + Leisure’ın Avrupa’nın bir numaralı şehri sınıflandırmasını hak eden İstanbul’un manzaralarının ve seslerinin keyfini çıkarabilir, Ege sahilinin güzelliğini ise Bodrum’u ziyaret ederek deneyimleyebilir" dedi.

THYden ücretsiz bilet değişimi duyurusu

THY'den ücretsiz bilet değişimi duyurusu

THY’NİN ABD’DE YENİ ROTASI: DALLAS

Öte yandan ABD’nin 11’inci destinasyonu Dallas Fort Worth Uluslararası Havalimanı’na uçuşlarını bu ay başlatacak olan THY, geçtiğimiz mayıs ayında da yine aynı ülkede Newark Liberty Uluslararası Havalimanı’na uçuşlarını başlatmıştı. Ayrıca sıcak yemek ve içecek servislerinin dahil olduğu Premium uçuş hizmetlerini pandemi sebebiyle bir süre askıya alan küresel taşıyıcı lezzetli ikramlarını iki saat on beş dakikadan daha uzun uçuşlarında Business ve Ekonomi Sınıfı için yeniden sunmaya başladığı duyurulmuştu.

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#Havacılık Sektörü#Türk Hava Yolları#Avrupa