THY çalışanları: Sendika bu dönemde aidat almasın

Dünya ekonomilerini de derinden sarsan Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs pandemisi havacılık sektörünü büyük felce uğrattı. Yolcu sayılarında dünya genelinde büyük düşüşler yaşandı. Özellikle dünyada günlük uçuş trafiği 190 binlerden 46 bine kadar indiği günler oldu. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) de dünya genelinde pandeminin havacılığı nasıl etkilediğini duyurdu. IATA’nın verilerine göre havacılık sektöründe durumlar iç açıcı değil. Verilen bilgilere göre haziran ayında daha fazla uçuş vardı, ancak yine de talep 2019 seviyelerine göre 86,5 düştü. Havacılığın çok derin bir krizin içinde olduğunu belirten IATA yetkililerine göre ABD iç hat uçuşları da yüzde 80’in altında kaldı. Birlik, uluslararası talebin hala 95'in üzerinde düşüşte olduğunu belirtti. IATA yaptığı açıklamada, bir iç araştırmaya atıfta bulunarak, çoğu havayolunun koronavirüs krizi nedeniyle önümüzdeki 12 ay içinde personel sayısını azaltmayı düşündüğünü duyurdu.

GELİR KAYIPLARI İSTİHDAMI DA VURDU

Türkiye ve dünyada tarihin en zor günlerini geçiren havacılık sektöründe yolcu sayısındaki kayıplarla havayollarının gelirleri de büyük düşüşler meydana geldi.Planları alt üst olan havayollarının gelirlerindeki kayıp beraberinde istihdamı da olumsuz etkiledi. Uçakların yere inmesiyle beraber şirketlerde işten çıkarmalar, ücretsiz izinler arttı. Havacılık sektöründe belirsizliğin ne kadar süreceğiyle ilgili tarih verilmezken havacılık sektöründe şirketler ve çalışan sendikaları arasında maaşların yeniden düzenlenmesi üzerine görüşmeler devam ediyor. Türkiye’de ise 20 bin kişinin üzerinde Türk Hava Yolları çalışanını temsil eden Türkiye Sivil Havacılık Sendikası(Hava-İş) ile THY yönetimi arasında sendika üyesi çalışanların maaşları üzerinde görüşmeler gerçekleşse de henüz bir anlaşma sağlanamadı.

“ESKİ MAAŞIMIZA GÖRE AİDAT ALIYORLAR”

Yaklaşık dört aydır İş-Kur tarafından sağlanan kısa çalışma ödeneği imkanından yararlanan Türk Hava Yolları çalışanları belirsizlik ortamı sürerken temmuz ayı itibarıyla yeniden sendika aidatı ödemeye başladı. Kısa çalışma ödeneği nedeniyle şirketten maaşlarının yarısını alabilen çalışanlar temmuz ayında Hava-İş Sendikasına 100-500 lira arasında değişen miktarlarda aidat ödediği öğrenildi. İsmini vermek istemeyen birçok çalışan, ekonomik açıdan zor bir süreç yaşadıkları bu günlerde Hava-İş Sendikası’nın eski maaşları oranına göre aidat almasına tepki gösterdi. Çalışanlar, “Sendika bu dönemde bizden aidat almasın” dediler. Türk Hava Yolları çalışanları Memur, Uzman, Kabin Memuru, Pilot gibi farklı pozisyonlarda görev alıyor ve sendikaya maaşlarının yüzde 2’sini aidat olarak ödüyor.