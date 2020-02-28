THY bilette değişikliği kolaylaştırdı

Aycı, “Bilet iade ve açığa alma sürecini kolaylaştırdık. Mayıs ayına kadar olan biletleri bedelini ödemek, açığa almak gibi konularda her yerden bu hizmetleri şu anda gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. İlker Aycı, “Hassasiyetle taşımaların yapılmasını sağlamak açısından ilgili bakanlıklarımız ve bakanlarımızla devamlı temas halindeyiz. Sivil havacılıkla irtibat halindeyiz. Dünya sağlık örgütü ve sektörel kuruluşlarımızın önlemlerini ve uyarılarını dikkatle takip ediyoruz” dedi.

SEUL, AZALDI NAHÇİVAN DURDU

“Seul’dan uçak seferlerimizi azalttık” diyen Aycı, “Nahçivan’dan ise durdurduk. Risk devam ederken bazı yerlerden uçuşları durduruyoruz. Bu zamana kadar seferlerimiz durdurulmuştur. Önümüzdeki dönemde yine 12 risk ülkesi var. Onlara dikkat edeceğiz. Maske ve benzeri tedarikleri alıyoruz. Mürettebat ve istasyonlarımıza, yöneticilerimize eğitimler verildi” ifadelerini kullandı. Aycı, “Riskin yönetilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu tip ülkelerle ilgili Suudi Arabistan Umre uçuşlarını durdurdu. Yolcu girişlerini de 22 ülkeyi kapsayacak şekilde durdurduk. Uçuşlarımızı sağladık. Türk vatandaşlarımızı alarak geri dönmeye devam edecek. Ama umre uçuşları kapatıldı. İstanbul Havalimanı’ndan bu 22 ülkeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Gelenleri Suudi Arabistan’a göndermiyoruz. Hızla uyum gösteriyoruz” diye konuştu.

İTALYA GEREKİRSE KAPANIR

Koronavirüs nedeniyle İtalya uçuşlarında riskin görülmesi halinde herhangi bir tereddütleri olmayacağını belirten Aycı, “İtalya’yı çok dikkatli takip ediyoruz. Gerekirse Roma ve Milano uçuşlarını başta azaltırız ama sonra kapatabiliriz. Bu da bir ihtimaldir. Riskleri değerlendiriyoruz. Riskin yükseldiğini gördüğümüz anda herhangi bir tereddüdümüz olmaz. İtalya ile de rahatlıkla kapatabiliriz. Oradaki istasyonlarımızdan düzenli rapor alıyoruz. Oradaki havalimanlarından düzenli rapor alıyoruz. Onlar bize bu anlamda alert (uyarı) ettikleri anda gerekli adımları atmakta hiçbir tereddüdümüz olmayacaktır.”

HERKES ÖNLEM ALMALI

250’den fazla uçağın dezenfekte edildiğini ifade eden Aycı, “Etmeye devam ediyoruz. Hayatın tabii akışını yolcularımız devam ettirebilirler. Virüs riskli ama virüsten daha riskli olan ise tedbirsiz olmak. Herkesin alması gereken tedbirler bireysel ve kurumsal anlamda alınıyor. Asıl mesele virüs ne kadar riskli ondan daha risklisi tedbirsiz olmak. Bu kısımları da dikkate alarak bunu yönetmek. Tabii hayatın tabii akışı da sürdürülmeli” dedi.

DEZENFEKTE SÜRECİ

Uçakların dezenfekte süreçlerini gösteren videoları kısa zamanda yayınlayacaklarını kaydeden Aycı, uçakların temizleme işlemlerin her sefer öncesi ve sonrasında rutin olarak yapıldığını belirtti. Aycı, çok ciddi ve dikkatli bir biçimde kargo bölümleri de dahil olmak üzere yapılması gereken işlemleri uyguladıklarını dile getirerek, “Bunun içinde mürettabatımız da bizler de uçuyoruz. Bütün dünyada havacılık endüstrisinin kullandığı normlara uygun dezenfekte biçimleri var” dedi. Yolcularla ilgili ciddi bir vaka raporu almadıklarını vurgulayan Aycı, şüpheli görülenlere de gerekli işlemleri yaptıklarını kaydetti.