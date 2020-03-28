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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 28.03.2020 - 17:54,Son Güncelleme:/

THY bilet satışlarına ara verdi

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THY bilet satışlarına ara verdi
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Yurt içi seyahatlerin valilik izni ile yapılacak olması nedeniyle Türk Hava Yolları İçişleri Bakanlığı altyapısını kurana kadar bilet satışlarını durdurdu.

Türk Hava Yolları, valilik izniyle seyahat yapılacak olmasından dolayı kısa süreliğine bilet satışlarını durdurdu. İçişleri Bakanlığı'nın gerekli iletişim altyapısını kurmasının ardından bilet satışları yeniden başlayacak.

Türk Hava Yolları Basın Müsaviri konuyu Twitter'dan şöyle duyurdu:

THY bilet satışlarına ara verdi


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