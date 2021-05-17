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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 17.05.2021 - 16:05 | Son Güncelleme:

THY Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

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THY Avrupa'da liderliğini sürdürüyor

EUROCONTROL uçuş verilerine göre Türk Hava Yolları, Avrupa'da günlük ortalama 518 uçuşla liderliğini sürdürüyor.

Türk Hava Yolları (THY), 10-16 Mayıs'ta günlük ortalama 518 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş trafiği raporuna göre, THY söz konusu tarihteki günlük ortalama uçuş sayısıyla Avrupa'da liderliğini sürdürdü.

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THY'yi, 403 seferle Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 378 uçuşla Lufthansa, 4. sırasında 367 uçuşla Ryanair, 5. sırasında 300 uçuşla KLM, 6. sırasında ise 261 uçuşla Wideroe yer aldı.

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