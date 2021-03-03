THY, 554 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 330 günlük uçuşla Wideroe takip etti. Listenin 3. sırasında 322 uçuşla Air France, 4. sırasında 271 uçuşla

DHL, 5. sırasında 239 uçuşla Pegasus Hava Yolları, 6. sırasında ise 230 uçuşla KLM yer aldı.

Raporda günlük uçuş sayılarında genel olarak net bir artış gözlemlendiği ancak uçuşların 2019 yılına göre yüzde 54,6 azaldığı ve Ryanair, Wizz Air, Easy Jet gibi iddialı hava yolarının listede ilk 10'a giremediği kaydedildi.